Vacacionistas que renten vehículos deben revisar bien los contratos: Profeco

Durante los periodos vacacionales, algunas personas que deciden salir de viaje mediante la renta de vehículos buscan facilitar sus traslados y tener mayor comodidad, sobre todo cuando se trata de viajes grupales. Ante ello, se recomienda revisar muy bien los contratos antes de firmarlos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió algunas recomendaciones para que los usuarios eviten contratiempos e inconformidades durante sus vacaciones y realicen contrataciones seguras y responsables.

Lo primero que se recomienda es verificar que la empresa tenga registrado su contrato de adhesión ante Profeco. Posteriormente, se deben revisar las condiciones mecánicas y de la carrocería, así como los documentos y el kilometraje de la unidad al momento de recibirla.

Los usuarios deben leer cuidadosamente las cláusulas del contrato y conocer sus derechos y obligaciones, así como las políticas de cancelación, reembolsos y sanciones en caso de incumplimiento por alguna de las partes.

Por su parte, la empresa arrendadora debe proporcionar información clara sobre la forma y el medio de pago, el monto total del servicio, con desglose del IVA y cargos adicionales. Además, tiene la responsabilidad de contar con un seguro que cubra los gastos derivados de accidentes o daños al vehículo.

En caso de siniestro o robo, se debe notificar de inmediato tanto a la empresa como a las autoridades. Asimismo, es necesario contar con licencia de manejo vigente y los documentos requeridos para hacer válido el seguro.