Vacían vivienda en colonia Terrasol, en Durango; ladrones entraron por un balcón

Una familia descubrió que su vivienda había sido saqueada al regresar a su domicilio ubicado en la colonia Terrasol, en la ciudad de Durango, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:30 horas de este miércoles en una casa situada sobre la calle Jorge Blanco Carbajal, esquina con Mariano Montoya, donde la propietaria, Rosa Elena, informó que al llegar encontró indicios de que personas desconocidas habían ingresado al inmueble.

De acuerdo con los primeros datos, los responsables habrían utilizado el balcón del segundo piso para entrar a la vivienda y, una vez en el interior, sustrajeron parte del cableado eléctrico, además de varios aparatos electrodomésticos.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar información que permita establecer la forma en que ocurrió el robo, así como identificar a los presuntos responsables.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para tratar de recuperar los objetos robados y deslindar responsabilidades.