¿Vale la pena el documental de Netflix 'La caída de El Mayo'?

Durante décadas, Ismael “El Mayo” Zambada consiguió mantenerse lejos de los reflectores y de las autoridades, convirtiéndose en uno de los personajes más enigmáticos del narcotráfico mexicano.

Su bajo perfil, las escasas fotografías que existían de él y su capacidad para permanecer oculto alimentaron una historia rodeada de rumores.

Ahora, Netflix lleva a su catálogo “La caída de El Mayo”, una serie documental que busca reconstruir no solamente las circunstancias de su detención, sino también las relaciones, decisiones y conflictos que marcaron su trayectoria dentro del Cártel de Sinaloa.

¿DE QUÉ TRATA?

La producción, dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores, está integrada por tres episodios y combina testimonios exclusivos, material de archivo, entrevistas y la revisión de cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos.

Entre las voces que participan se encuentran periodistas, agentes de seguridad, políticos, investigadores, personas cercanas a la organización criminal y familias afectadas por la violencia. También destaca la participación de María Scherer Ibarra, periodista que tuvo un acercamiento con Zambada antes de su captura.

La intención de los realizadores es mostrar una perspectiva más amplia del personaje, alejada de la construcción de una figura mítica, para explorar sus motivaciones, relaciones familiares y el contexto de violencia que rodeó su poder.

TRES EPISODIOS PARA ENTENDERLO

El primer capítulo, titulado “El señor del sombrero”, se concentra en el ascenso de Zambada y en la manera en que consiguió consolidarse como una de las figuras centrales del Cártel de Sinaloa. También revisa su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la forma en que ambos personajes construyeron una alianza que se extendió durante décadas.

A través de testimonios, la producción explora cómo “El Mayo” logró operar durante tanto tiempo con una exposición pública mínima, mientras acumulaba influencia dentro y fuera de la organización.

El segundo episodio, “Un asunto de sangre”, pone el foco en los vínculos familiares y en los acontecimientos que comenzaron a modificar el equilibrio de poder. Uno de los temas centrales es la detención de Vicente Zambada Niebla, conocido como “El Vicentillo”, hijo de Ismael Zambada. También aborda la caída de “El Chapo” y el ascenso de sus hijos, conocidos como “Los Chapitos”.

Entre los aspectos más llamativos aparecen los intentos de fiscales estadounidenses por convencer a Zambada de entregarse mediante conversaciones telefónicas con su hijo, una negociación que finalmente no consiguió su objetivo.

El tercer capítulo, “Traición”, llega al acontecimiento que da nombre a la serie, la captura de Zambada el 25 de julio de 2024. Ese día llegó en un avión privado a Nuevo México, Estados Unidos, acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, y quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La gran pregunta que atraviesa este episodio es qué ocurrió realmente durante aquel traslado , si se trató de una entrega negociada, una operación secreta o una traición dentro del círculo más cercano del narcotraficante.

La serie recupera las versiones sobre el presunto secuestro de Zambada y la participación de Guzmán López, además de revisar las interrogantes relacionadas con el piloto de la aeronave y el conocimiento que pudieron tener las autoridades estadounidenses sobre el traslado.

UNA HISTORIA QUE DEJA PREGUNTAS

Uno de los aspectos que distingue a “La caída de El Mayo” es que no se limita a reconstruir una detención que acaparó titulares internacionales. La investigación también intenta explicar cómo las relaciones personales, las alianzas y la confianza entre ambas familias influyeron en el desarrollo de los acontecimientos. Los directores describieron la historia como una tragedia de tintes shakesperianos, marcada por el poder, la lealtad y la traición.

La producción llega, además, con un contexto judicial posterior a los hechos que retrata, el 20 de julio de este año, Ismael Zambada fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, luego de declararse culpable de cargos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.