'¿Vale la pena sacrificar esto?': así luce Sapioris, donde se construirá la planta Fermachem | VIDEO

En días recientes, el tema de la planta petroquímica de amoniaco Fermachem que se instalará en Sapioris, en el municipio de Lerdo, Durango, se ha convertido en tema de conversación, pues a pesar del argumento de autoridades que han señalado que no habrá daño ambiental, cientos de duranguenses han rechazado su instalación.

Tal es el caso de un joven creador de contenido de la página Bojedades Durango, quien a través de su plataforma compartió un video visitando el lugar en el que se construirá la planta de Fermachem, y mostrando a su vez los efectos negativos que esta tendría para la localidad de Sapioris.

La grabación, de casi tres minutos de duración, muestra un recorrido por distintos puntos de la región, acompañado de mensajes y reflexiones en defensa del medio ambiente y del agua, recursos que, según indica el joven, podrían verse afectados con la llegada de la planta petroquímica.

Video muestra el lugar donde se instalará la planta

A lo largo del video se observan caminos rurales, lagos, montañas y algunas comunidades cercanas al sitio donde se edificará la planta.

“Se trata de una planta de fertilizantes que consumirá 8 millones de litros de agua diarios solamente para enfriar sus reactores y que producirá químicos extremadamente dañinos como el amoniaco”, señala el joven.

En varias escenas aparecen mensajes sobrepuestos, entre ellos uno que señala: "Debemos defender el aire y el agua de los que vienen después de nosotros".

El creador de contenido también presenta imágenes del entorno natural y de las zonas agrícolas, destacando que la región mantiene una estrecha relación con el agua y con las actividades que dependen de ella.

“La planta se está construyendo en los adentros del terreno de aquí, se dice que si llega a tener una fuga, sería de 12 kilómetros a la redonda. Entonces, todo esto que está aquí se vería afectado. Imagínense, qué culpa tienen los pobres animales, las pobres plantitas”, cuestiona sobre las decisiones de instalar la planta.

Además, en el video cuestiona si el desarrollo económico es suficiente justificación para las posibles afectaciones ambientales, y utiliza la frase “todo en nombre del progreso”, mientras continúa mostrando diversos puntos de la región lagunera.

“Aquí se está repitiendo una historia que ya sucedió muchas veces cuando talaron nuestros árboles y envenenaron nuestros ríos”, relata el joven.

Advierten posibles afectaciones

Durante el recorrido, el joven expresa su preocupación por las consecuencias que podría generar la operación de la planta de amoniaco. Mientras aparecen imágenes del paisaje, señala que el proyecto pondría en riesgo los recursos naturales de la región.

En otra parte de la grabación, cuestiona si “vale la pena sacrificar todo esto", mientras se observan montañas, vegetación y áreas rurales.

El joven recalca la importancia de preservar el entorno para futuras generaciones, por lo que insiste en que la planta no debe comprometer la calidad del agua ni del aire.

“Si siguen aprobando proyectos que lucran con nuestros recursos naturales, poco a poco nos quedaremos sin nada. Se trata del futuro de las generaciones que vienen después de nosotros”.

Además del daño ambiental, el joven señala que, si bien este tipo de proyectos vienen acompañados de una promesa de generación de empleo, al platicar con habitantes de la zona indican que no tienen conocimiento de cómo o dónde se va a realizar.

“Ya llevo varias horas que llegué aquí al poblado de Sapioris, está sucediendo lo que me temía que estaba pasando, que es que las mismas personas del poblado desconocen casi por completo la situación. La mayoría de ellos o desconocen completamente del tema o simplemente pues están de acuerdo”, dice el joven en el video.

Y por último, hace un señalamiento directo a las autoridades.

“Quiero hacerle la pregunta a las autoridades, ¿vale la pena sacrificar todo esto por una ganancia económica? Piensen en esto. Tal vez a nosotros ya ni siquiera nos toque vivirlo, pero estamos vendiendo el futuro de los niños que vienen. ¿Qué van a tener ellos si poco a poco estamos acabando con los ríos, con los bosques? Creo que hay una manera de hacer las cosas bien y creo que no la estamos buscando”, acusa.

Planta de amoniaco causa polémica en La Laguna

La publicación surge días después de que se colocara la primera piedra de la planta petroquímica Fermachem, el pasado 8 de junio, en Sapioris, Lerdo.

Desde entonces, organizaciones ambientalistas y ciudadanos han manifestado su rechazo al proyecto, argumentando que podría generar impactos negativos en los mantos acuíferos, el río Nazas y el Cañón de Fernández, considerado el único sitio Ramsar de la región y un humedal protegido internacionalmente.

Incluso, en fechas recientes se realizaron marchas y manifestaciones bajo la consigna "¡Fuera Fermachem!", donde los participantes solicitaron que la planta no se instale en Durango.