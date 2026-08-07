Valeria Amparán conquista el oro para México en cerrado combate ante Venezuela

La boxeadora mexicana Valeria Amparán se proclamó campeona de los 51 kilogramos femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse en una cerrada final a la venezolana Irismar Cardozo por decisión dividida de 3-2.

El combate tuvo tres episodios disputados y terminó definiéndose en las tarjetas de los jueces, luego de que ninguna de las dos pugilistas lograra mandar a la lona a su rival.

Valeria Amparán tomó ventaja desde el primer round

La mexicana salió con determinación desde el campanazo inicial y consiguió quedarse con el primer episodio en cuatro de las cinco tarjetas de los jueces .

Amparán, quien combatió desde la esquina roja, recibió cuatro puntuaciones de 10-9 a su favor, mientras que únicamente uno de los jueces consideró que Cardozo había hecho lo suficiente para llevarse el asalto.

Ese inicio permitió a la representante mexicana tomar una ligera ventaja, aunque rápidamente quedó claro que la final estaría lejos de resolverse con facilidad.

Venezuela respondió en el segundo episodio

Irismar Cardozo modificó el rumbo del combate durante el segundo round y mostró una versión mucho más ofensiva.

La venezolana logró convencer a tres de los cinco jueces, equilibrando el enfrentamiento y dejando prácticamente todo por decidir para el último episodio.

Con las tarjetas divididas y ambas boxeadoras todavía con posibilidades claras de conquistar el campeonato, el tercer round se convirtió en el más importante de la pelea.

El tercer round definió la medalla de oro

Valeria Amparán respondió en el momento de mayor presión. La duranguense recuperó terreno durante el último asalto y consiguió el respaldo de tres jueces , resultado suficiente para asegurar el triunfo por decisión dividida 3-2 y subir a lo más alto del podio.

La paridad fue una constante durante los nueve minutos de combate. No hubo caídas ni sanciones para ninguna de las dos peleadoras, por lo que el resultado dependió completamente de la valoración de los jueces.

Amparán cerró con oro una actuación dominante

Finalmente, fue Valeria quien consiguió imponerse en el duelo definitivo y entregar a México una nueva medalla de oro en Santo Domingo 2026, coronando una participación destacada en la división de los 51 kilogramos.

Aunque la medalla de oro conseguida en Santo Domingo 2026 no representa un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el resultado sí coloca a Valeria Amparán como una de las principales cartas mexicanas de cara al próximo proceso clasificatorio.