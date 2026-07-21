Valeria Amparán y Hugo Barrón, listos para representar a México en Santo Domingo 2026

Los boxeadores duranguenses Valeria Amparán y Hugo Yair Barrón formaron parte del abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional y fue encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien entregó la Bandera Nacional a los representantes de la delegación que competirá en República Dominicana.

Amparán y Barrón integran la Selección Nacional de Boxeo Élite y buscarán subir al podio en una de las competencias más importantes del ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dos duranguenses en la selección nacional

Valeria Amparán competirá dentro de la categoría Mosca femenil, correspondiente a los 51 kilogramos, mientras que Hugo Barrón lo hará en la división Welter de 65 kilogramos.

Ambos pugilistas han logrado consolidarse entre los principales representantes del boxeo duranguense y ahora tendrán la oportunidad de medirse ante rivales de distintos países de la región.

La participación en Santo Domingo también será importante dentro de su proceso internacional , ya que los dos deportistas buscan mantenerse en la ruta hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y, posteriormente, pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El boxeo se disputará durante agosto

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se desarrollarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

Las competencias de boxeo están programadas del 1 al 7 de agosto, periodo en el que Amparán y Barrón intentarán avanzar en sus respectivas categorías y aportar medallas para la delegación mexicana.

Durante el abanderamiento también estuvo presente el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Óscar Contreras González, quien destacó el desempeño y la proyección de los representantes duranguenses.

Los dos pugilistas buscarán aprovechar la competencia para sumar experiencia internacional, pelear por las medallas y continuar avanzando dentro del ciclo deportivo que conduce hacia las principales justas continentales y olímpicas.