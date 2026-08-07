Valeria Amparán y Hugo Barrón van por el oro en los Juegos Centroamericanos 2026

El boxeo duranguense tendrá una doble oportunidad de subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que Valeria Sarahí Amparán Pizarro y Hugo Yahir Barrón Leal consiguieran su clasificación a las finales de sus respectivas categorías.

Altas expectativas con Valeria

Valeria Amparán consiguió su boleto a la pelea por el oro dentro de la división de los 51 kilogramos, luego de enfrentarse a la haitiana Saintelise Jean.

La duranguense dominó el combate y terminó imponiéndose por decisión unánime de 5-0, resultado con el que aseguró su presencia en la gran final y la posibilidad de conquistar uno de los títulos de la disciplina. Ahora volverá al ring para enfrentarse por el oro contra la venezolana Irismar Cardozo.

Hugo Barrón consigue su boleto a la final por RSC

Más tarde llegó el turno de Hugo Yahir Barrón, quien también respondió sobre el cuadrilátero en la categoría de los 65 kilogramos. El duranguense se enfrentó al representante de Surinam, Domelzo Refelino Schet , en un combate que terminó antes de llegar a la decisión de los jueces.

Barrón consiguió imponerse por RSC en el segundo asalto, asegurando así su clasificación a la final. Con este resultado, el duranguense ahora enfrentará a Miguek Ángel Encarnación.

Más que una medalla

La participación de Amparán y Barrón adquiere mayor relevancia debido a que ambos forman parte de la Selección Nacional Mexicana de Boxeo Élite. Ahora tendrán la oportunidad de darle a México dos medallas de oro en la justa centroamericana y cerrar de la mejor manera una competencia en la que han conseguido avanzar hasta la última instancia.

Además de las medallas que están en disputa, Santo Domingo 2026 representa una etapa importante dentro del proceso deportivo de ambos boxeadores. La mira está puesta en continuar su desarrollo rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y posteriormente buscar un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.