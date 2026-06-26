'Vamos a mejorar en las eliminatorias': De la Fuente confía en el crecimiento de España

Luego de asegurar el liderato del Grupo H con su victoria sobre Uruguay, el director técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, aseguró que su equipo todavía tiene margen de crecimiento y confía en que mostrará una mejor versión conforme avance la Copa del Mundo 2026.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega español fue cuestionado sobre el funcionamiento de su equipo de cara a los partidos de eliminación directa, donde reconoció que aún existen aspectos por mejorar.

Buscan presentar su mejor versión

"Vamos a mejorar en esos partidos. Vamos a hacer un equipo todavía mejor, igualando o superando el nivel de cualquier rival que tengamos enfrente y mostrando más de las capacidades que tiene este grupo en cada partido y en cada eliminatoria", expresó.

De la Fuente destacó que el plantel ha mostrado una evolución constante desde el inicio del torneo y aseguró que el grupo mantiene la confianza de cara a los retos que vienen.

Con la mente en el próximo episodio

"Sabemos que todavía hay más eliminatorias por disputar. Seguimos creyendo en este equipo, lo estamos demostrando y vemos el equipo que tenemos", añadió.

España concluyó la fase de grupos como líder del sector tras vencer por 1-0 a Uruguay, resultado que además significó la eliminación del conjunto sudamericano.

Con el boleto asegurado a la siguiente ronda, el conjunto ibérico ahora enfocará su preparación en los octavos de final, donde buscará mantener el nivel que lo ha colocado entre los candidatos a pelear por el campeonato mundial.