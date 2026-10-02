¡Vamos al estadio! Participa por boletos para Alacranes de Durango vs Mineros de Zacatecas

Una vez más, el estadio Francisco Zarco será escenario del próximo partido de Alacranes de Durango, en un nuevo enfrentamiento contra Mineros de Zacatecas como parte de la Jornada 11 de la Liga BBVA Expansión MX, este sábado 3 de octubre.

Alacranes de Durango regresa a la capital duranguense después de un enfrentamiento ante Dorados de Sinaloa en el Estado El Encanto en Mazatlán, donde el conjunto arácnido salió victorioso con un 1-0.

Ahora, con su regreso a la ciudad de Durango, Alacranes buscará imponerse ante Mineros, por lo que el equipo busca el apoyo de la afición local en el estadio.

¿Aún no tienes tus boletos? ¡El Siglo de Durango tiene un lugar para ti dentro del Francisco Zarco! Y para ganar únicamente deberás participar en una sencilla dinámica.

Así puedes participar por un boleto

Para poder tener la oportunidad de conseguir boletos para el encuentro de este sábado 3 de octubre, en punto de las 19:00 horasm deberás seguir los siguientes pasos:

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Si cumples con todos los requisitos, ¡ya estarás participando por uno de nuestros pases!

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