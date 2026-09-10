'Vamos tras de ti': senador de Morena, Luis Fernando Salazar, amenaza a periodista

Una publicación en redes sociales por parte del senador de Morena, Luis Fernando Salazar, desató una polémica luego de que el político advirtiera al periodista Enrique Acevedo, conductor de N+, tras la difusión de un reportaje hecho por el equipo de trabajo de dicho medio.

¿Qué fue lo que pasó?

La confrontación por parte del legislador ocurrió poco después de ver a Acevedo presentar una investigación periodística sobre una aparente negociación entre la senadora Julieta Ramírez y autoridades estadounidenses. Ante ello, Salazar arremetió comentó en su cuenta de X:

"@JulietaRamirezP @nmas Qué locura y qué vergüenza, la exhibición del chayote plus al máximo @Enrique Acevedo vamos a ir tras de ti por vulgar, mentiroso; eres un corriente. Vergüenza te debería de dar", mismo comentario que posteriormente borró.

Ramírez rechazó públicamente la información y calificó los señalamientos como falsos y parte de una “guerra sucia” . Además, cuestionó al medio por no presentar un documento firmado que acreditara el supuesto acuerdo. Acevedo, por su parte, sostuvo que la información de su equipo estaba sustentada en datos que consideraba verificables.

Bajo este mismo contexto, Enrique afrontó en su programa la situación, criticando fuertemente las declaraciones por parte del político.

Salazar se disculpa y aclara sus palabras

Un día después de la controversia, este jueves 10 de septiembre, Luis Fernando Salazar ofreció una disculpa pública y sostuvo que la frase utilizada en redes sociales hacía referencia exclusivamente a la posibilidad de recurrir a mecanismos legales contra información que considerara difamatoria.

El senador reconoció que se equivocó en la forma en la que expresó su inconformidad y explicó que reaccionó con la intención de defender a Ramírez, a quien describió como compañera y amiga. Sin embargo, mantuvo sus cuestionamientos respecto al reportaje difundido por N+.

Hasta el momento, el caso ha provocado nuevas discusiones en torno a los límites del debate público, la responsabilidad de los representantes políticos y las condiciones en las que los periodistas realizan trabajos de investigación en México.