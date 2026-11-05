Van 47 muertes por cáncer de próstata en Durango en lo que va de 2026; llaman a la prevención

En México, cerca de 25 mil hombres al año son diagnosticados con cáncer de próstata y alrededor de 7 mil 500 fallecen por esta enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada seis hombres desarrollará cáncer de próstata.

En Durango, el director de Salud Pública Municipal, Juan Carlos Montoya Garay, precisó que durante 2025 se registraron 77 defunciones por cáncer de próstata y 145 casos nuevos, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 47 defunciones y 88 casos nuevos.

Respecto a la media nacional, el director señaló que Durango se encuentra dentro de los parámetros regulares; sin embargo, se pretende reducir estas cifras mediante las campañas de prevención, como las que se están impulsando.

En el municipio de Durango, durante todo noviembre, considerado el Mes de la Salud del Hombre, se realizarán campañas de prevención, sensibilización y pruebas rápidas de antígeno prostático, en el marco del Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre, y del Día Nacional de la Detección Oportuna del Cáncer de Próstata, el 29 de noviembre.

Apuntó que, mientras que en las mujeres el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre las causas de muerte por cáncer, en los hombres el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar y el colorrectal, el tercero.

El funcionario destacó que la importancia de las acciones preventivas radica en que aproximadamente el 70 por ciento de los casos de cáncer de próstata se detectan en etapas avanzadas.

Mes Azul

Entre las actividades contempladas para este mes es una caminata que partirá del Templo de Santa Ana y recorrerá el corredor Constitución hasta llegar a la Plaza de Armas, con el propósito de sensibilizar a la población sobre el cáncer de próstata.

El director indicó: “Estaremos teniendo también una conferencia sobre la importancia del hombre en la familia y en la sociedad, y otra sobre la importancia de la salud masculina y estaremos encendiendo el alumbrado azul”.

Las autoridades planean aplicar al menos 2 mil 500 pruebas rápidas de antígeno prostático, así como el mismo número de cuestionarios sobre factores de riesgo a hombres mayores de 40 años, con el objetivo de fomentar la detección oportuna.

Montoya Garay explicó que la prueba de antígeno prostático está recomendada a partir de los 40 años como medida preventiva.

El funcionario comentó que ha sorprendido la respuesta de los hombres adultos que se han acercado al módulo instalado en la Plaza de Armas, por lo que volverán a instalarlo en ese sitio.

El próximo lunes, el módulo se encontrará en la Plazuela Baca Ortiz, aunque todavía está pendiente definir el horario. Asimismo, adelantó que también se aplicarán pruebas en la zona rural.

Cuando se detecta algún resultado positivo, un profesional de la salud es quien informa al paciente y el caso se refiere a la unidad médica que le corresponde, donde se le brinda seguimiento.