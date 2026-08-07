'Van Gogh Dreams' se despide de Durango; esta es la fecha de partida

Después de permanecer durante varios meses en la capital duranguense, la exposición inmersiva “Van Gogh Dreams” se encuentra en su recta final. La muestra, instalada en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza desde marzo pasado, cerrará sus puertas de manera definitiva el próximo 16 de agosto.

La propuesta ofrece un recorrido inspirado en la vida y obra del pintor neerlandés Vincent van Gogh mediante una combinación de reproducciones de algunas de sus pinturas más conocidas, proyecciones audiovisuales, ambientaciones temáticas y espacios diseñados para la interacción del público.

En total, reúne más de 25 reproducciones organizadas en distintas secciones que permiten conocer diferentes etapas de la producción artística del autor.

¿CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS?

Desde su llegada a Durango, l a exposición despertó el interés de miles de visitantes, aunque también generó opiniones divididas. Mientras algunos asistentes destacaron la experiencia sensorial y la posibilidad de acercarse a la obra del artista desde un formato diferente.

Otros, señalaron que esperaban encontrar piezas originales o una propuesta distinta a la que finalmente recorrieron, una percepción que se reflejó en comentarios compartidos en redes sociales y plataformas digitales.

Precisamente, uno de los aspectos más comentados fue que la muestra no cuenta con reproducciones de alta calidad ni estuvieron acompañadas de recursos tecnológicos que buscaran crear una experiencia inmersiva alrededor de su legado artístico.

Con el cierre programado para el 16 de agosto, la exhibición entra en sus últimos días de permanencia en Durango.

Para quienes aún no la han visitado, o quienes desean recorrerla nuevamente, esta será la última oportunidad de hacerlo en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza, antes de que concluya su temporada en la ciudad.