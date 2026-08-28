Van por tomas clandestinas de agua en Durango; harán censo casa por casa para su regularización

Anuncian un censo en la capital de Durango para detectar tomas de agua no registradas y buscar que los usuarios regularicen su servicio, con el objetivo de que paguen de acuerdo con el consumo que realizan.

El director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Jesús González Smith, comentó que es necesario que cada usuario pague por el servicio que está utilizando y se ponga al corriente con sus adeudos.

El censo en la ciudad tiene como objetivo detectar tomas que no están registradas y que podrían considerarse clandestinas, para regularizar a los usuarios y que realicen su contrato con AMD.

“Estamos haciendo una revisión y un censo general para que la gente que en su momento tuvo un domicilio y hoy tiene un comercio, pues que pague lo que es un comercio”.

Incluso, dijo que muchas personas no saben que tienen ese tipo de conexión irregular, pero es necesario que también se puedan regularizar.

Explicó que se han presentado algunas situaciones en autolavados, donde, por ejemplo, anteriormente era un terreno, pero ahora es una casa y quedó un adeudo que para los habitantes del domicilio resulta imposible pagar.

De acuerdo con el trabajo que se estará realizando, dijo que cada caso se revisará de manera personalizada, para determinar cada contrato y que en cada domicilio se pague lo justo.

González Smith apuntó que esperan que todo el registro del censo quede terminado para diciembre. Mientras tanto, personal de la dependencia estará recorriendo cada calle y colonia de la ciudad.