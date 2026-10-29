Vance dejará de afectar a Durango; ¿cómo estará el clima este viernes 30 de octubre?

Para este viernes, los efectos de la tormenta tropical Vance ya habrán pasado por Durango, por lo que la mayor parte de la entidad tendrá un día soleado, con temperaturas máximas que no superarán los 30 grados centígrados.

El reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere que los efectos del fenómeno meteorológico dejarán de sentirse en el estado para este viernes y solo podrían registrarse algunas precipitaciones en los municipios de Tamazula, Topia, Tepehuanes y Guanaceví.

Para el resto de la entidad se prevé cielo mayormente despejado, por lo que predominarán las condiciones soleadas y no se esperan lluvias.

En la ciudad de Durango, a pesar del pronóstico de cielo soleado, las temperaturas se mantendrán moderadas.

Para la mañana se esperan mínimas de ocho grados centígrados, mientras que la máxima será de 27 grados y durante la noche el termómetro descenderá a 12 grados. Además, podrían registrarse rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Durante la mañana del jueves se reportaron temperaturas mínimas de cuatro grados centígrados en San Bernardo; siete en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo; ocho en la comunidad de Navíos, en la sierra del municipio de Durango, y nueve grados en Hidalgo y Vicente Guerrero.

En otros municipios, las temperaturas mínimas fueron de 10 grados centígrados en Ocampo; 12 en Canatlán; 13 en Poanas, Súchil y la ciudad de Durango ; 14 en Guadalupe Victoria; 15 en Santiago Papasquiaro e Indé; 16 en Lerdo; 18 en Cuencamé; 20 en Topia, y 21 grados en Tamazula.

En cuanto a las precipitaciones, los municipios de Pueblo Nuevo, Poanas y Vicente Guerrero reportaron las mayores acumulaciones de lluvia.