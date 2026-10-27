'Vance' dejará tres días de lluvias intensas en varios estados; ¿a partir de cuándo?

Después de amenazar algunos días siendo un huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, "Vance" se ha degradado a ciclón tropical y continúa circulando sobre el territorio mexicano.

Según la información compartida, este ciclón tropical se encuentra a 460 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Al desplazarse, mantiene los vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y el desplazamiento hacia el noroeste de 13 kilómetros por hora.

Su paso continuará y dejará a su paso lluvias de diversas intensidades durante al menos tres días en varios estados.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Vance se localice en los próximos días sobre las costas de Jalisco y Nayarit, y su circulación, en interacción divergente en altura, mantiene la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas sobre el occidente de México.

A esto se sumarán los canales de baja presión en el interior del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

También, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una corriente en chorro subtropical ayudarán a que estas lluvias se presenten de manera constante , incluso provocando inundaciones.

El pronóstico también revela que para el sábado se aproximará un nuevo frente frío, ocasionando el descenso de temperaturas, rachas de viento y lluvias con intervalos de chubascos en dicha región.

¿En qué estados lloverá y a partir de cuándo?

Las lluvias que dejará este ciclón tropical serán a partir de la tarde-noche de este martes 27 de octubre y se extenderán hasta el sábado 31 ; sin embargo, varía la intensidad y los estados donde se presentarán.

Entre los lugares están:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Baja California Sur

Zacatecas

Durango

Colima

Michoacán

Dichas precipitaciones podrían ir de los 50 hasta los 150 mm, por lo que piden tomar precauciones ante dicho panorama.