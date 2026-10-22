‘Vance’ pasaría a ser huracán HOY jueves 22 de octubre, ¿dónde se encuentra y hacia dónde va?

Tras la formación de la tormenta tropical “Vance” este pasado miércoles 21 de octubre en el sur del océano Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este jueves 22 de octubre el sistema evolucione a huracán de categoría 1, mientras se aproxima hacia territorio mexicano. ¿Dónde se encuentra y cuál es su situación actual?

Este pasado miércoles 21 de octubre, el SMN informó sobre la formación de “Vance”, que se convirtió en el ciclón tropical número 20 de la actual temporada en el océano Pacífico.

Luego de su formación, el SMN informó que se esperaba que adquiriera fuerza hasta alcanzar a ser huracán de categoría 3, mientras se aproximaba a México.

Situación actual de “Vance”

En el más reciente reporte de este jueves 22 de octubre a las 15:00 horas, el SMN indica que la tormenta tropical “Vance” se ubica en latitud norte 10.0 y en longitud oeste 101.5, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 300 grados, con una velocidad de 7 km/h.

Acutalmente, “Vance” presenta vientos máximos sostenidos de hasta 100 km/h, con ráfagas que alcanzan hasta los 120 km/h, lo que le da su categoría actual como tormenta tropical.

En cuanto a la distancia al lugar más cercano, “Vance” se localiza actualmente a unos 785 kilómetros hacia el sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a unos mil 045 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Debido a su distancia e intensidad actual, “Vance” no genera efectos como lluvias o fuertes vientos en México; sin embargo, se espera que conforme avancen los días se aproxime a territorio nacional.

Pasará a ser huracán HOY jueves

Apenas a un día de que se formó la tormenta tropical, se prevé que este jueves “Vance” evolucione a huracán de categoría 1.

De acuerdo con la trayectoria prevista, este cambio ocurriría alrededor de las 18:00 horas de este mismo jueves, momento en que “Vance” registraría vientos máximos sostenidos de alrededor de 130 km/h y rachas de hasta 160 km/h.

Además, conforme avance y adquiera fuerza, se aproximará más a territorio nacional, por lo que cuando sea huracán de categoría 1 estará a unos 755 kilómetros hacia el sur-suroeste de Acapulco.

Sigue la trayectoria EN VIVO

Debido a que la trayectoria y condiciones de “Vance” pueden modificarse repentinamente, autoridades meteorológicas sugieren mantenerse al tanto de la ruta del ciclón.

Para hacer esto se pueden usar sitios web como Zoom Earth o Windy, donde se puede consultar en tiempo real la ubicación, trayectoria y estado de “Vance”.