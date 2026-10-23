'Vance' se intensifica a huracán categoría 2 y amenaza con lluvias fuertes en estos estados

En las últimas horas, el huracán “Vance” ha adquirido más fuerza mientras sea aproxima al territorio nacional, y en su reporte de las 15:00 horas, de este viernes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que subió a categoría 2, con pronóstico de lluvias fuertes en algunos estados.

Desde hace unos días, el SMN había informado sobre la vigilancia sobre una zona de baja presión, que a mediados de esta misma semana se convirtió en la tormenta tropical “Vance”, siendo este el ciclón número 20 en el océano Pacífico en lo que va de la temporada actual.

Autoridades meteorológicas advirtieron desde un inicio que “Vance” comenzaría a adquirir fuerza mientras avanzaba por el Pacífico, y que incluso podría alcanzar la categoría 3 en la escala de huracanes.

Luego de que durante las primeras horas de este viernes 23 de octubre el SMN informara sobre el desarrollo de “Vance” a huracán de categoría 1, por la tarde el mismo organismo dio a conocer que las condiciones del ciclón se habían intensificado por lo que subió de clasificación a huracán categoría 2.

Situación actual de “Vance”

En el más reciente reporte del SMN, se indica que “Vance” se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, al sur de Guerrero, y que su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el reporte, “Vance” se ubica en latitud norte 11.2, y en longitud oeste 102.3, con un desplazamiento hacia el noroeste a 325°, con una velocidad de 7 km/h.

“Vance” presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de hasta 205 km/h, lo que le da su clasificación actual, como huracán de categoría 2.

Sobre la distancia al lugar más cercano de territorio nacional, “Vance” está a unos 685 kilómetros al sur-sur oeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

¿Qué estados esperan fuertes lluvias?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, en las próximas horas se prevén lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Michoacán, específicamente en el centro, oeste y suroeste del estado, así como en Guerrero, principalmente en las costa, mientras que el estado de Oaxaca espera chubascos de 5 a 25 milímetros.

Además de las precipitaciones, “Vance” dejaría uno oleaje de 2.0 a 3.0 m de altura en la costa de Guerrero.

Debido a estas condiciones, el SMN recomienda extremar precauciones a la población en general, sobre todo en los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, solicitando que atiendan la recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada estado.

Seguimiento EN VIVO

Debido a que el comportamiento de los ciclones tropicales puede cambiar de manera repentina, autoridades meteorológicas sugieren mantener vigilancia sobre estos sistemas y sus características.

Para poder ver en tiempo real donde se ubica “Vance” y hacia donde se dirige, se pueden utilizar sitios web como Zoom Earth o Windy.