Vance ya es huracán categoría 1 en el Pacífico y amenaza con lluvias muy fuertes en estos estados
La temporada de huracanes continúan en México, durante las primeras de este viernes 23 de octubre se reportó que la tormenta tropical Vance se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, lo que ha mantenido alerta a distintas regiones del país.
¿Dónde se localiza el huracán?
De acuerdo al pronóstico compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al corte de las 12:00 horas, este fenómeno se localiza a 730 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 950 kilómetros sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Su desplazamiento ha generado que los vientos máximos sostenidos sean de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste de 7 kilómetros por hora.
El SMN asegura que su circulación reforzará la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las costas del sur de México.
Pronóstico general
Hoy el frente frío número 3 se sitúa sobre Sonora, en donde en el transcurso del día una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes.
También, canales de baja presión se extenderán sobre el occidente y sureste del país, asimismo una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, impactarán varias zonas con precipitaciones.
Una masa de aire frío que impulsó al frente número 2 y mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuatepec, además de ambiente frío a fresco durante la noche en entidades de la Mesa Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.
¿Dónde lloverá por huracán Vance?
El avance de Vance sobre México, generará que algunos estados tengan lluvias de diferentes intensidades, por lo que han pedido a la población que se mantengan atentos a los avisos.
Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y suroeste) y Guerrero (costa)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca
Sin embargo, el frente frío y los otros fenómenos también provocarán lluvias en otros lugares como:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo