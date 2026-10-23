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HURACÁN VANCE

Vance ya es huracán categoría 1 en el Pacífico y amenaza con lluvias muy fuertes en estos estados

Este viernes varios estados tuvieron temperaturas bajas tras el ingreso del frente frío número 3.

Vance ya es huracán categoría 1 en el Pacífico y amenaza con lluvias muy fuertes en estos estados

Vance ya es huracán categoría 1 en el Pacífico y amenaza con lluvias muy fuertes en estos estados

FERNANDA GALARZA
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La temporada de huracanes continúan en México, durante las primeras de este viernes 23 de octubre se reportó que la tormenta tropical Vance se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, lo que ha mantenido alerta a distintas regiones del país. 

¿Dónde se localiza el huracán?

De acuerdo al pronóstico compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al corte de las 12:00 horas, este fenómeno se localiza a 730 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 950 kilómetros sur-sureste de Manzanillo, Colima. 

Su desplazamiento ha generado que los vientos máximos sostenidos sean de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste de 7 kilómetros por hora. 

El SMN asegura que su circulación reforzará la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las costas del sur de México. 



Pronóstico general 


Hoy el frente frío número 3 se sitúa sobre Sonora, en donde en el transcurso del día una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes. 


También, canales de baja presión se extenderán sobre el occidente y sureste del país, asimismo una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, impactarán varias zonas con precipitaciones. 


Una masa de aire frío que impulsó al frente número 2 y mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuatepec, además de ambiente frío a fresco durante la noche en entidades de la Mesa Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional. 


¿Dónde lloverá por huracán Vance? 


El avance de Vance sobre México, generará que algunos estados tengan lluvias de diferentes intensidades, por lo que han pedido a la población que se mantengan atentos a los avisos. 


Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y suroeste) y Guerrero (costa) 


Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca 


Sin embargo, el frente frío y los otros fenómenos también provocarán lluvias en otros lugares como: 


    

  • Chihuahua 
    • 

  • Sinaloa 
    • 

  • Durango
    • 

  • Tamaulipas 
    • 

  • Jalisco 
    • 

  • Colima 
    • 

  • Michoacán 
    • 

  • Guerrero 
    • 

  • Baja California 
    • 

  • Baja California Sur 
    • 

  • Sonora
    • 

  • Nuevo León 
    • 

  • San Luis Potosí 
    • 

  • Nayarit 
    • 

  • Guanajuato 
    • 

  • Querétaro 
    • 

  • Hidalgo 
    • 

  • Puebla 
    • 

  • Estado de México 
    • 

  • Oaxaca 
    • 

  • Chiapas 
    • 

  • Veracruz 
    • 

  • Tabasco 
    • 

  • Campeche 
    • 

  • Yucatán 
    • 

  • Quintana Roo 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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