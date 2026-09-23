Vandalismo afecta a unidades deportivas de Durango; instalarán cámaras

El trabajo de rehabilitación en las unidades deportivas que administra el Ayuntamiento de Durango se anunció desde principios de año; sin embargo, autoridades reconocen que el vandalismo sigue presente, ya que rehabilitan un espacio y al día siguiente nuevamente se encuentra dañado.

El director del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores, Giovanni Rosso Guereca, aseguró que se está incrementando la atención y rehabilitación de las unidades, donde lo que ha funcionado es involucrar a los vecinos.

Dijo que a pesar de que mucha gente tiene la voluntad de cuidar los espacios, reconoció que también hay personas que no lo hacen y vandalizan.

Ante la denuncia de las malas condiciones en la unidad deportiva de la colonia Emiliano Zapata, indicó que desde hace tiempo se ha dado seguimiento con un administrador de la unidad, pero se presentaron diversas situaciones y ya no está.

En el lugar se planea implementar vigilancia para identificar a las personas responsables de los daños, además de realizar una intervención como las que se han trabajado en otras unidades y sobre todo encontrar a una nueva persona que acepte ser el administrador.

“Vamos a estar atendiendo tanto la unidad deportiva Emiliano Zapata como la unidad deportiva Félix Torres, ya con vigilancia y con atención en el sentido de la administración”.

MONITOREO DE VIGILANCIA

Son 12 unidades en las que se instalarán 65 cámaras, que serán monitoreadas completamente por el Instituto y por Seguridad Pública, ya que las tienen dirigidas directamente a los celulares del personal.

Hasta la fecha, los equipos ya se han instalado en 10 unidades, y faltan la de la colonia Primer Presidente y la unidad deportiva de la colonia Constitución.

Entre los espacios que ya cuentan con cámaras están la José Revueltas, Fidel Velázquez, Guadalupe, Las Nubes, La Chiquis Cabada, la unidad deportiva Chapultepec y la unidad deportiva Félix Torres.

Sobre las sanciones para quienes han vandalizado, el funcionario comentó que es algo complejo, porque la mayoría de quienes provocan los daños son menores de edad, pero cuando los vecinos los reconocen se trata de que puedan reparar lo que hicieron y que puedan pintar.

“Lamentablemente, muchos de los casos son menores de edad. Entonces, vamos y hablamos con los papás (...) Se han hecho responsables de los daños a algún espacio y la verdad es que eso nos ha ayudado bastante para que los niños ya no lo vuelvan a hacer”.

DIVERSAS PROBLEMÁTICAS

Son diversos los problemas que se presentan en las unidades deportivas y algunos son muy complejos, pero cuando se identifican se trata de resolverlos, aseguró Rosso Guereca.

“Hay problemáticas bien específicas. En la José Revueltas era el tema de las motocicletas que entraban directamente a la unidad deportiva. Ya estas unidades deportivas ya tienen cámaras de vigilancia”.

Otra unidad que registraba frecuentemente vandalismo es el espacio en el Fidel Velázquez II, que se encontraba totalmente dañado.

Lo que ha ayudado a la rehabilitación, indicó, son los proyectos del presupuesto participativo, pues en la pasada edición fueron 11 las unidades beneficiadas.

Ahora se está buscando un nuevo proyecto para que se puedan rehabilitar más espacios y se encuentren seguros para la población.

Con el acercamiento con los vecinos se plantea que sean ellos quienes ayuden a que permanezcan las buenas condiciones del espacio y reporten cualquier situación irregular que se registre.