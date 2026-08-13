Vanessa Ruiz Lucero celebra un emotivo baby shower

Rodeada del cariño de familiares, amistades y seres queridos, Vanessa Ruiz Lucero celebró un emotivo baby shower con motivo de la próxima llegada de su hijo, quien nacerá durante los primeros días de septiembre.

La futura mamá, que actualmente cuenta con 34 semanas de embarazo, compartió una agradable tarde en la que no faltaron las muestras de afecto, los buenos deseos y los momentos especiales que marcaron esta etapa tan significativa de su vida.

UNA TARDE LLENA DE CARIÑO

El festejo reunió a familiares y amistades cercanas que acudieron para acompañar a Vanessa en la cuenta regresiva para conocer a su bebé.

Durante la celebración,Vanessa expresó su agradecimiento a todas las personas que se dieron cita para acompañarla en este momento tan importante.

Con la llegada de septiembre cada vez más cerca, la familia se prepara para dar la bienvenida al nuevo integrante del hogar, en medio de la ilusión y la felicidad que acompañan este esperado acontecimiento.

¡Muchas felicidades!