Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan

Don Juan ha envejecido.

También los donjuanes envejecen.

Últimamente le ha dado por pensar, y eso lo inquieta demasiado, pues cuando los grandes personajes de la literatura de España empiezan a pensar, al mismo tiempo empiezan a morir. Le sucedió a don Quijote, y Don Juan no quiere que le suceda a él.

Lo que hace entonces para no pensar es recordar.

Recuerda a doña Antea.

La evoca todo el día.

Todos los días la evoca.

Por la mañana la imagen de la bella mujer es la primera que a su mente acude.

Por la noche sueña en ella.

Mil mujeres poseyó en su vida el caballero sevillano. Doña Altea es la única que no pudo poseer.

¡Hasta mañana!...