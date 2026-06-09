Varios heridos de bala, saldo extraoficial de operativo federal en Casa Blanca

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la madrugada de este martes en el poblado San Miguel de Casa Blanca, sobre la carretera a Parral, donde un operativo federal derivó en momentos de tensión entre habitantes de la zona y elementos desplegados en el lugar.

Los primeros reportes comenzaron a generarse alrededor de la 01:00 horas, cuando elementos de Guardia Nacional y Defensa ingresaron a un domicilio de la comunidad, situación que provocó alarma entre los vecinos.

Durante los hechos, una mujer de aproximadamente 45 años de edad presentó una crisis de salud, presuntamente relacionada con un padecimiento de hipertensión, por lo que fue solicitada la intervención de personal médico para brindarle atención.

En el sitio permanecían numerosas unidades y efectivos de corporaciones federales, mientras la zona permanecía bajo resguardo y con fuerte presencia de personal castrense.

Horas después, surgieron reportes sobre una persona que presuntamente había resultado lesionada por proyectil de arma de fuego en medio de los acontecimientos. Testigos indicaban haber escuchado varias detonaciones y observaron a alguien tirado en el lugar.

La situación provocó una mayor concentración de habitantes en las inmediaciones, mientras cuerpos de emergencia fueron movilizados para verificar las condiciones de las personas que pudieran requerir atención médica.

Poco después, las fuerzas federales solicitaron apoyo adicional debido a que entre 100 y 150 personas se encontraban reunidas en un área que permanecía asegurada por las autoridades, generándose momentos de tensión por la presencia de civiles y elementos de seguridad.

Con el paso de las horas continuó el arribo de corporaciones estatales y federales, mientras las acciones operativas se mantenían en distintos puntos de la comunidad y zonas aledañas.

Alrededor de las 04:30 horas se informó sobre el traslado de varias personas lesionadas por arma de fuego hacia unidades médicas de la capital, movilización en la que participaron paramédicos de la Cruz Roja, sin que esta información esté corroborada.

Ya entrada la mañana, la carretera a Parral permaneció parcialmente afectada por la presencia de unidades oficiales y largas filas de vehículos. Cerca de las 06:00 horas la circulación fue reabierta, mientras continuaban las acciones de seguridad en un predio donde presuntamente permanecían personas armadas en el interior.

Se espera en las próximas horas, las autoridades correspondientes den a conocer el resultado del operativo.