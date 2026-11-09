Antes de seguir una tendencia de inversión, conviene entender qué se está comprando, quién administrará el capital y cuáles son sus riesgos.

La inteligencia artificial y los mercados privados concentran la atención de inversionistas. Sin embargo, una tecnología novedosa, una narrativa atractiva o el desempeño reciente de un sector no deberían sustituir un análisis cuidadoso.

Antes de invertir conviene hacerse dos preguntas: ¿qué hay realmente detrás de la oportunidad y quién tomará las decisiones sobre el capital?

¿Qué deberías analizar antes de invertir en inteligencia artificial?

En inteligencia artificial, mirar únicamente a los fabricantes de chips puede dejar fuera buena parte del panorama. La cadena incluye materias primas, energía, semiconductores, memoria, redes, servidores, centros de datos, infraestructura en la nube, modelos de lenguaje y aplicaciones finales.

Un aspecto a observar son los cuellos de botella. Diseñar y fabricar microchips es solamente una etapa. A medida que aumenta la capacidad de cómputo, las restricciones pueden desplazarse hacia otras capas necesarias para sostener su crecimiento, como memoria de procesamiento, redes de conexión, servidores, centros de datos o suministro energético.

Por ello, más que concentrarse únicamente en una empresa o tecnología, conviene analizar la cadena de valor de manera integral y seguir la evolución de compañías que participan en distintos segmentos, como Nvidia, TSMC, SK Hynix y Micron. Esto no significa asumir que alguna tendrá mejores resultados, sino comprender dependencias, riesgos y posibles limitaciones de capacidad.

¿Por qué importa tanto elegir al gestor?

En mercados privados, la selección del gestor cobra relevancia debido a características como menor liquidez, horizontes prolongados y valoraciones menos frecuentes.

El análisis puede considerar experiencia, trayectoria, disciplina de inversión, estrategia, costos, gestión de riesgos y procesos de due diligence. Indicadores como MOIC, DPI y TVPI también pueden aportar información para evaluar resultados históricos, teniendo presente que el desempeño pasado no garantiza resultados futuros.

Los mercados privados pueden ampliar las fuentes de diversificación y facilitar el acceso a estrategias como private equity, crédito privado, infraestructura o bienes raíces. Sin embargo, también implican menor liquidez, mayor complejidad y riesgo de pérdida parcial o total del capital.

¿Cómo evitar que la emoción guíe una inversión?

Ya sea frente a la inteligencia artificial o los mercados privados, una regla útil es separar una tendencia atractiva de los fundamentos de la inversión.

Conviene revisar qué activo se está comprando, su valoración, horizonte, liquidez, costos y riesgos. En inteligencia artificial, esto supone entender la cadena completa y cómo pueden cambiar sus restricciones. En mercados privados, implica evaluar al gestor, su estrategia y proceso de inversión.

La decisión debe responder al perfil de riesgo, objetivos y necesidades de liquidez de cada inversionista. Ninguna tendencia elimina el riesgo ni garantiza resultados. Por esta complejidad, algunas firmas realizan procesos de due diligence para analizar el contexto antes de tomar decisiones, considerando fundamentos, riesgos y condiciones de mercado. Este enfoque integral forma parte del análisis de Adolfo del Cueto Aramburu, poniendo las oportunidades en contexto y no únicamente en función de la tendencia que las rodea.

Nota de compliance: la redacción evita promesas o garantías y presenta los posibles beneficios junto con riesgos y limitaciones, consistente con los principios de la SEC Marketing Rule y FINRA Rule 2210 sobre comunicaciones equilibradas y no engañosas. [law.cornell.edu], [finra.org]