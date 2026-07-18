¿Vas a la Feria de Durango este sábado? Así estará el clima durante la tarde de HOY 18 de julio

Las condiciones para este sábado estarán marcadas por la combinación de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias de distinta intensidad en gran parte del país. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que varios estados, incluido Durango, registrarán precipitaciones intensas, mientras que el calor continuará predominando durante la tarde en el noroeste de México. ¿Qué dice el pronóstico?

Pronóstico general

El SMN informó que el monzón mexicano, en interacción con circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad, mantendrá condiciones para lluvias intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Además, se pronostican chubascos y lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, por lo que se prevén condiciones de inestabilidad durante gran parte de la jornada en distintas regiones del país.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en los estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, el ambiente vespertino continuará siendo muy caluroso en el noroeste de México, mientras que en el noreste de Baja California se prevén condiciones de calor extremo.

Respecto a los sistemas tropicales, la onda tropical número 19, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, podría dar origen a un ciclón tropical al sur de las costas de Jalisco y Colima.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este sábado se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con las lluvias de mayor intensidad concentradas principalmente en la zona sur de la entidad.

De acuerdo con el SMN, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día predominará un ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado, mientras que por la tarde se espera un ascenso en las temperaturas, con ambiente cálido a caluroso.

En las regiones oeste y noreste de Durango, el SMN prevé temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados, por lo que continuará el ambiente caluroso pese a las condiciones de lluvia.

Respecto al viento, se esperan corrientes de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en diferentes zonas de la entidad.

Clima en la ciudad de Durango

Luego de que la ciudad de Durango amaneciera con temperaturas mínimas que rondaron entre los 13 y los 16 grados centígrados, se prevé que a lo largo del día el termómetro suba considerablemente, hasta alcanzar una máxima de hasta 28 grados, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado gran parte del día, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 20 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta los 16 grados.