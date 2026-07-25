¿Vas a la Feria de Durango HOY sábado 25 de julio? Así estará el clima en la ciudad

Las precipitaciones seguirán presentes este sábado 25 de julio en distintas regiones del país, aunque para Durango el pronóstico cambia ligeramente respecto a la jornada anterior. ¿Qué condiciones se esperan para la entidad y el resto de México?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes en Durango, así como en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California, mientras que en Baja California Sur se esperan intervalos de chubascos.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, en combinación con el ingreso y desplazamiento de la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán, propiciará lluvias fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Asimismo, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, junto con condiciones de inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes en Oaxaca y Guerrero; chubascos en entidades del centro y noreste del país, y lluvias aisladas en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila.

En cuanto al ambiente, continuará el calor de muy intenso a extremo en Baja California y Sonora, mientras que la onda de calor persistirá en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora, donde se prevén las temperaturas más elevadas del país.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este sábado se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con probabilidad de lluvias durante el transcurso del día, principalmente en la región oeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, para Durango se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, especialmente en la zona occidental del estado.

Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas serranas e incluso condiciones frías en áreas de mayor altitud. Por la tarde, el ambiente será caluroso en la mayor parte del estado, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados, principalmente en las regiones este y oeste de Durango.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

Clima en Durango capital

El pronóstico del SMN indicaba que este sábado la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 13 a 14 grados centígrados, dando como resultado una mañana fresca. Se prevé que a lo largo del día el termómetro suba considerablemente, hasta alcanzar una máxima de hasta 30 grados, entre las 16:00 y 17:00 horas.

Este sábado el cielo se mantendrá mayormente despejado, y las probabilidades de que se registren lluvias será muy baja.

El viento tendría una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta los 15 grados.