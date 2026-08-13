¿Vas de vacaciones? Conoce en qué playas de México hay alerta por picaduras de mantarraya

A unas semanas del regreso a clases de miles de estudiantes de educación básica en México, algunas familias aún tienen planes para salir de vacaciones y aprovechar los últimos días del periodo de descanso, con destinos de playa entre los más populares para pasar unos días. Si este es tu caso, ¡cuidado! Estos sitios pueden representar un riesgo por presencia de mantarrayas.

En esta temporada de verano 2026, además de las recomendaciones habituales para evitar golpes de calor, quemaduras solares o accidentes en el mar, quienes visiten algunas playas mexicanas deberán tomar precauciones por la presencia de mantarrayas, que podrían provocar lesiones dolorosas a bañistas.

Aunque estos animales no suelen atacar a las personas, pueden reaccionar cuando se sienten amenazados. Uno de los principales riesgos ocurre cuando los turistas las pisan accidentalmente, debido a que suelen permanecer ocultas bajo la arena, especialmente en zonas de poca profundidad.

Picaduras pueden causar dolor intenso

La lesión provocada por una mantarraya puede causar un dolor intenso y prácticamente inmediato después del contacto. En algunos casos, las molestias disminuyen de manera progresiva durante las siguientes horas, aunque la atención médica es necesaria para valorar la herida y evitar complicaciones.

Durante los últimos meses se han registrado distintos incidentes en playas de México, principalmente en estados que suelen tener una importante afluencia de visitantes entre primavera y verano.

¿Cuáles son las playas con más reportes?

En Delagación Playas de Tijuana, en Baja California, se han registrado varios casos durante 2026. Uno de ellos ocurrió el pasado 2 de abril, cuando un pescador de 47 años de edad sufrió una lesión después de pisar accidentalmente una mantarraya frente al arco de Playas de Tijuana.

Durante esa misma semana se atendieron otros incidentes similares y luego se contabilizaron cinco casos en la zona.

Los reportes se concentraron principalmente en áreas de poca profundidad, donde estos animales suelen permanecer enterrados en la arena.

En Sinaloa también llamó la atención un caso registrado en Semana Santa, específicamente en la playa El Maviri, en el municipio de Ahome. En esta zona, solamente en dos días se atendieron 16 personas por picaduras de mantarraya.

Además, seis personas recibieron atención por contacto con aguamala. La situación se presentó durante uno de los periodos con mayor concentración de visitantes.

Otra de las zonas en las que autoridades han puesto atención es en Sonora, donde se ha identificado un incremento en este tipo de incidentes durante primavera y verano, específicamente en zonas de Puerto Peñasco, Bahía de Kino, en Hermosillo, y El Siáric, en Etchojoa.

En algunos fines de semana con alta afluencia turística se han acumulado más de 90 casos en pocos días, y advierten que las altas temperaturas del agua favorecen la presencia de ejemplares jóvenes.

¿Cómo evitar una picadura?

Debido a que las mantarrayas pueden permanecer ocultas bajo la arena, una de las principales recomendaciones para quienes ingresar al mar en zonas poco profundas es caminar arrastrando ligeramente los pies, en lugar de levantarlos y pisar directamente.

De esta manera se puede reducir la posibilidad de pisar al animal.

También es importante evitar manipular mantarrayas, incluso cuando aparenten estar muertas.

¿Qué hacer en casa de picadura?

Ante una picadura, la recomendación es salir de manera inmediata del agua, y acudir con personal de rescate o a un servicio médico para recibir atención.

No se aconseja intentar retirar por cuenta propia un aguijón que haya quedado incrustado ni optar por remedios caseros o automedicación.