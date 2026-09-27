¿Vas por la Beca Benito Juárez? El 30 de septiembre cierra el registro para bachillerato

El registro para solicitar la Beca Benito Juárez de bachillerato entra en sus últimos días. Las y los estudiantes de escuelas públicas tienen hasta el 30 de septiembre para completar la solicitud en línea.

La convocatoria está dirigida a quienes cursan el bachillerato general o tecnológico en una institución pública y no reciben otra beca federal con el mismo fin. El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales durante los cinco bimestres del ciclo escolar.

¿Qué necesitas para registrarte?

Antes de comenzar, ten a la mano tu CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. También necesitarás indicar tu turno, grado y periodo escolar.

El trámite requiere una cuenta de Llave MX. Si aún no la tienes, puedes crearla con tu CURP, código postal, domicilio, número de celular y correo electrónico.

¿Cómo se hace la solicitud?

Ingresa a www.becabenitojuarez.gob.mx e inicia sesión con tu Llave MX. Después, captura tus datos personales y escolares, y carga los documentos que solicite la plataforma.

Si eres menor de edad, deberás añadir la CURP, el celular y el correo electrónico de tu madre, padre o persona tutora, así como una identificación oficial vigente de esa persona.

Si eres mayor de edad, tendrás que subir tu propia identificación oficial y el comprobante de domicilio. Los archivos pueden estar en formato PDF, JPG o PNG y pesar como máximo 5 MB.

Al terminar, descarga y guarda el comprobante de solicitud. Ahí encontrarás el folio que te permitirá dar seguimiento al trámite mientras se valida tu información.

El registro es gratuito y estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026.