Vasectomía gratis en Durango: ¿quiénes pueden acceder y dónde se hará?

Con el objetivo de fomentar una paternidad responsable y promover los métodos anticonceptivos dirigidos a los hombres, junio fue declarado como el Mes de la Vasectomía sin Bisturí.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), informó que todos los viernes de junio se realizarán procedimientos gratuitos de vasectomía sin bisturí en el Quirófano Móvil de Extramuros del DIF Estatal.

Explicó que estas cirugías estarán dirigidas a hombres que ya estén satisfechos con el número de hijos que tienen y deseen optar por un método anticonceptivo permanente.

Asimismo, señaló que los días 12 y 13 de junio la campaña también se llevará a cabo en el Centro de Salud de Servicios “Dr. Carlos León de la Peña”.

La segunda jornada de procedimientos se desarrollará los días 19 y 20 de junio en el Centro de Salud Número 2 “Dr. Carlos Santa María”, ubicado en la colonia Jalisco, mientras que los días 26 y 27 las cirugías se efectuarán en la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva del Hombre.

El titular de la SSD explicó que la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para hombres, rápido, ambulatorio y con una efectividad superior al 99 por ciento.

Detalló que este procedimiento consiste en aplicar anestesia local y utilizar pinzas especiales para localizar, ligar y cortar los conductos deferentes, sin necesidad de realizar incisiones con bisturí.