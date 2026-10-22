Vecino acuchilla a joven tras discusión por un balón; ocurrió en Durango

Un joven de 25 años resultó lesionado con un arma blanca durante una discusión con un vecino; la víctima recibió atención médica en el Hospital 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas de este miércoles, luego de que el joven, identificado como Aldo, acudió al domicilio de un vecino para pedirle que devolviera un balón de futbol que, según le habían contado sus hermanos, les había quitado.

La conversación derivó en una discusión y, de acuerdo con la declaración del lesionado, el vecino salió de su vivienda con un cuchillo y lo hirió en una pierna.

Aldo refirió que el hombre también intentó lesionarlo en el pecho mientras él corría para refugiarse en su casa.