Vecinos alertan por peleas de menores en calles de la colonia 8 de Septiembre

Un grupo de aproximadamente 10 menores de edad fue señalado por vecinos de la colonia 8 de Septiembre por protagonizar enfrentamientos y lanzarse piedras en plena vía pública.

Aproximadamente a las 22:30 horas de este jueves, en las inmediaciones de la calle 8 de Septiembre, se suscitó un enfrentamiento de este tipo entre menores de edad que fueron identificados por vecinos de la zona.

Al llegar los agentes no encontraron a personas involucradas en una riña. Una empleada de un establecimiento aledaño señaló que diariamente se reúne un grupo de menores que se agrede entre sí a manera de juego, aunque durante estos enfrentamientos también arrojan piedras.