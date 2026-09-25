Justicia

RIÑAS

Vecinos alertan por peleas de menores en calles de la colonia 8 de Septiembre

Una empleada de un establecimiento señaló que diariamente se reúne un grupo de menores que se agrede entre sí y lanza piedras.

Vecinos alertan por peleas de menores en calles de la colonia 8 de Septiembre

Vecinos alertan por peleas de menores en calles de la colonia 8 de Septiembre

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un grupo de aproximadamente 10 menores de edad fue señalado por vecinos de la colonia 8 de Septiembre por protagonizar enfrentamientos y lanzarse piedras en plena vía pública.

Aproximadamente a las 22:30 horas de este jueves, en las inmediaciones de la calle 8 de Septiembre, se suscitó un enfrentamiento de este tipo entre menores de edad que fueron identificados por vecinos de la zona.

Al llegar los agentes no encontraron a personas involucradas en una riña. Una empleada de un establecimiento aledaño señaló que diariamente se reúne un grupo de menores que se agrede entre sí a manera de juego, aunque durante estos enfrentamientos también arrojan piedras.

Escrito en: Riñas Durango peleas Durango peleas de menores menores, grupo, edad, vecinos

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Justicia

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas