Vecinos dan color a sus calles y fortalecen la convivencia

A través del programa Territorios de Paz que se puso en marcha hace tres años en un polígono de la ciudad de Durango, se siguen llevando acciones para propiciar la cohesión social y la convivencia colectiva con vecinos, así como la difusión de los Derechos Humanos.

Para fortalecer la prevención y la cultura de la paz, se llevan a cabo acciones para promover la reconstrucción del tejido social, como la mejora de la imagen urbana, con la colaboración de los vecinos, para un mayor sentido de pertenencia.

En las primera y segunda etapas del proyecto se apoyó a los habitantes con la transformación del entorno; y en la tercera etapa que inició durante este año, se busca detectar lo que aún hace falta mejorar y los aspectos en los que se deben enfocar más esfuerzos, para que este programa continúe.