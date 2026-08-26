Vecinos de Acereros bloquean obra de Viviendas para el Bienestar por incumplimiento de acuerdos

Vecinos del fraccionamiento Acereros, en la ciudad de Durango, tomaron acciones nuevamente para impedir el avance de los trabajos de Viviendas para el Bienestar, proyecto que se desarrolla en la zona.

Para el próximo 31 de agosto se entregará otra parte de los departamentos; sin embargo, los acuerdos que se habían establecido con los vecinos para aceptar el proyecto en la zona aún no se han cumplido.

Entre las principales peticiones se encuentra la pavimentación de las calles que faltan y el mejoramiento de otras, además de avanzar en la municipalización.

Ante este incumplimiento, los vecinos decidieron tomar desde las 7:30 de la mañana y hasta las 12:00 del día de este miércoles 26 de junio, una parte de los departamentos, bloqueando la entrada de camiones.

Su determinación fue para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades para realizar dichas mejoras, manifestaciones que afirman continuarán.

Desde julio de 2025, los vecinos rechazan el proyecto de construcción de Viviendas para el Bienestar, pues aseguran que es una zona en abandono por parte de las autoridades, donde han solicitado mejoras en los servicios, áreas verdes y la municipalización.

A partir de esa fecha, han realizado diversas manifestaciones, la más reciente en junio de 2026, precisamente para mostrar su inconformidad, pedir que se cumplan los acuerdos y detener temporalmente la obra.

Esperan la respuesta de las autoridades a las diferentes demandas que plantean, pues aseguran que las mejoras son para beneficio de todos los habitantes de la zona.