Vecinos de Acereros, nuevamente inconformes por construcción de Viviendas para el Bienestar

Ante el avance de la estrategia de construcción de Viviendas para el Bienestar en Durango, particularmente de las que se encuentran en proceso en el fraccionamiento Acereros, vecinos de la zona nuevamente expresaron su rechazo al proyecto, al señalar diversas irregularidades por parte de la empresa constructora.

La preocupación que manifestaron desde que se anunció el proyecto de viviendas en ese sector, y por la cual realizaron movilizaciones desde entonces, aseguran que hoy se ha convertido en realidad, pues más allá de verse beneficiados con mejores servicios, consideran que las condiciones de la zona han empeorado.

El principal problema que destacan es que actualmente, pese a que solo se encuentra en desarrollo la obra, y no se ha habitando el lugar, las afectaciones ya comienzan a ser evidentes.

Para expresar sus inconformidades ante los representantes del proyecto, la mañana de este miércoles 24 de junio varios vecinos se reunieron para manifestarse y detener temporalmente los trabajos, mientras logran establecer acuerdos que realmente beneficien a los habitantes del fraccionamiento.

Varios señalamientos

Entre las principales quejas de los vecinos, se encuentra el incumplimiento de los horarios establecidos para realizar labores en la obra. Aseguran que en ocasiones los trabajos continúan durante la madrugada, generando ruido, especialmente para quienes viven más cerca del predio, lo que les impide descansar adecuadamente.

Asimismo, señalaron que la maquinaria pesada que ingresa constantemente a la zona ha deteriorado las calles aledañas, incluso algunas que recientemente habían sido rehabilitadas. Afirman que varias vialidades ya presentan daños considerables sin que se hayan realizado las reparaciones correspondientes.

Respecto a los servicios públicos, los habitantes también reportan afectaciones tanto en el suministro de agua potable como en el servicio de energía eléctrica, derivadas de las conexiones realizadas para la obra.

Los vecinos indican que las interrupciones en el suministro eléctrico se han vuelto constantes, mientras que en el caso del agua potable la presión ha disminuido considerablemente y, en algunos domicilios, el servicio incluso ha dejado de llegar.

Los habitantes del fraccionamiento Acereros recordaron que finalmente aceptaron la construcción del proyecto en la zona luego de que se establecieron diversos acuerdos que, supuestamente, traerían beneficios y mejoras para la comunidad, entre ellos la rehabilitación de calles, el fortalecimiento de los servicios públicos y la creación de áreas verdes.