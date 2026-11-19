Los vecinos de la zona de El Calvario solicitan a las autoridades acciones más tangibles y duraderas para fortalecer el impacto cultural del lugar, con el propósito de generar una mayor intervención artística.

Aunque por primera vez se realizaron diversas actividades sobre la calle Florida, en el marco del Festival Muuki, consideran que su permanencia fue muy breve.

En el caso de las escaleras de la Biblioteca Central, que consideran un punto de encuentro clave y que fueron decoradas durante algunos días, comentan que podría planearse una intervención más duradera, al menos durante todo el mes.

Los vecinos señalan que la intervención artística es esencial y fundamental, de ahí la importancia de organizar actividades más tangibles, sensibles y duraderas, que proyecten la esencia del barrio de El Calvario.

Esperan que las autoridades municipales y de turismo puedan extender las actividades del Festival Muuki durante todo noviembre, para generar un mayor impacto cultural y turístico, pues aseguran que en la zona existe talento.

Incluso, los vecinos proponen establecer un horario para las actividades, ya que han detectado que la mayoría de los turistas visitan el lugar entre el mediodía y las 5:00 de la tarde.

El mensaje lo dirigieron a la Dirección Municipal de Fomento Económico y Turismo de Durango, al Gobierno Municipal, a la Gerencia del Centro Histórico y a la Biblioteca Central Pública del Estado de Durango.