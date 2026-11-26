Vecinos del sector Lomas, en la capital de Durango, denunciaron ante Aguas del Municipio de Durango (AMD) que llevan cuatro días sin agua potable y que, pese a las fallas recurrentes en el suministro, pagan en promedio 500 pesos al mes por vivienda. El Consejo de Vecinos, que afirma representar a más de 700 familias, pidió al organismo restablecer el servicio y revisar los cobros de acuerdo con la calidad del suministro que reciben.

La queja reúne a habitantes de Lomas del Parque, Lomas de Sahuatoba, Lomas Dorada y Lomas Dorada Diamante. En el escrito dirigido a Jesús González Smith, titular de AMD, el consejo señaló que los horarios de tandeo previamente acordados se incumplen de manera recurrente, lo que dificulta que las familias organicen sus actividades cotidianas.

Los vecinos también reportaron fugas frecuentes en la red de distribución y señalaron que, cuando llega el agua, lo hace con presión y volumen insuficientes. Entre sus peticiones está reparar las fugas y dar mantenimiento a las tuberías de los cuatro fraccionamientos.

Además de solicitar una revisión de las tarifas y el cumplimiento de los horarios de suministro, el Consejo de Vecinos pidió una respuesta por escrito y una mesa de trabajo en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si sus demandas quedan sin atender, señaló que acudirá a instancias legales, de derechos humanos y de fiscalización.