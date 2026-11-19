Vecinos del fraccionamiento Los Remedios, en la ciudad de Durango, alertaron la mañana de este jueves 19 de noviembre sobre el ingreso de un desconocido a una vivienda de la calle Camino de las Cumbres. El aviso se compartió en el grupo vecinal alrededor de las 9:20 horas, cuando la persona que vive en el domicilio pidió estar atentos y confirmó que ya había llamado al 911.

Según su relato, el hombre entró por la parte trasera de la propiedad, tras saltar una barda. Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al domicilio y revisaron el interior, pero no localizaron al hombre, de acuerdo con la actualización compartida en el grupo.

Llaman a mantenerse atentos y reportar

Tras el aviso, algunos residentes preguntaron a qué hora había ocurrido el hecho para revisar sus cámaras de seguridad. En el mismo grupo, los vecinos pidieron que cualquier información sobre el incidente se comunicara al 911 y que se evitara confrontar a la persona señalada.

El aviso también está dirigido a la comunidad en general, a la que pidieron reportar este tipo de hechos; asimismo, solicitaron compartir la publicación para que el mensaje llegue a más personas y otros vecinos puedan mantenerse prevenidos.

Hasta el momento, no se ha localizado al denunciado.