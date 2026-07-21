Vecinos de Villas de San Francisco exigen a CFE renovar la red eléctrica tras un año de apagones

Tras asegurar que llevan más de un año padeciendo apagones constantes que han provocado daños en electrodomésticos, vecinos del fraccionamiento Villas de San Francisco acudieron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir una solución definitiva y la renovación del tendido eléctrico de la zona.

Arturo Salas Pacheco, presidente del comité de vecinos, señaló que las fallas en el suministro se presentan hasta dos veces por semana y, en algunos casos, basta una ligera ráfaga de viento para que se averíe un transformador y el fraccionamiento se quede sin energía eléctrica.

Comentó que el problema más reciente ocurrió el pasado sábado, cuando cientos de familias permanecieron sin servicio durante cerca de 24 horas, ya que el suministro fue restablecido hasta la tarde del domingo.

Explicó que la falta de energía afecta principalmente a personas que requieren refrigeración para medicamentos como la insulina, además de provocar la descomposición de alimentos y generar afectaciones económicas a las familias.

Los habitantes recordaron que hace un año entregaron un escrito a la CFE solicitando la sustitución del tendido eléctrico, al considerar que la infraestructura ya rebasó su vida útil. Sin embargo, señalaron que, pese a las promesas de atención, el problema persiste.

Salas Pacheco indicó que el fraccionamiento fue fundado hace aproximadamente 36 años y estimó que el cableado nunca ha sido reemplazado, por lo que consideran que las fallas son consecuencia del deterioro de la red eléctrica.

Añadió que, cada vez que ocurre una interrupción del servicio, las cuadrillas de la CFE únicamente restablecen el suministro de manera temporal levantado las "cuchillas", sin atender el origen del problema, por lo que las fallas vuelven a presentarse pocos días después.

Los vecinos también denunciaron que las variaciones de voltaje han provocado daños en diversos aparatos eléctricos, entre ellos refrigeradores, minisplits y televisores.

Una de las afectadas relató que su refrigerador se ha descompuesto en dos ocasiones a causa de las fallas en el suministro eléctrico, con gastos de reparación de mil 500 y mil 300 pesos, respectivamente. Además, recientemente también dejó de funcionar el minisplit de su vivienda.

Explicó que al solicitar una indemnización, personal de la CFE le pidió presentar la factura de compra de los aparatos, documento con el que ya no cuenta debido a la antigüedad de los equipos.

El comité de vecinos estimó que el fraccionamiento está integrado por alrededor de 500 viviendas, cuyos habitantes enfrentan las afectaciones ocasionadas por las interrupciones constantes del servicio eléctrico y el temor de que nuevos apagones vuelvan a dañar sus aparatos domésticos.