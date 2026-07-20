Vecinos del San Ángel bloquean salida a Mazatlán para exigir solución ante inundaciones

Ante el incumplimiento del Ayuntamiento para evitar inundaciones, vecinos del fraccionamiento San Ángel realizan un bloqueo en la salida carretera a Mazatlán.

El Comité de Vecinos explicó que dicha determinación obedece al incumplimiento por parte de las autoridades municipales desde septiembre del año pasado, cuando prácticamente todo el fraccionamiento se inundó, de realizar modificaciones de infraestructura que impidieran que volviera a pasar y que apenas la noche del pasado viernes sucedió en algunas casas de la calle Centauro.

Cabe resaltar que esta manifestación se desarrollará por un lapso de una hora, esperando la mesa de negociaciones que el Comité de Vecinos y las autoridades municipales comprometieron para el transcurso de esta misma semana para abordar los pendientes que permitan abatir nuevos casos de inundación.

Otro aspecto relevante de esta movilización es que está siendo respaldada por vecinos de fraccionamientos aledaños que, durante la misma emergencia del mes de septiembre del 2025, sufrieron algún tipo de afectación y temen que las reparaciones pendientes generen condiciones de riesgo para la temporada de lluvias 2026.