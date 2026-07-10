Vecinos denuncian acumulación de llantas cerca de rancho por salida a Mazatlán

Vecinos de colonias y fraccionamientos cercanos a un rancho particular de la empresa carnes Segovia, ubicada por la salida a la supercarretera a Mazatlán, denunciaron que, además de los malos olores que padecen de manera frecuente por el manejo de porcinos, también han empezado a observar la acumulación de llantas que podrían representar un riesgo.

Y es que, como se ha visto en otras zonas de la ciudad de Durango, cuando hay este tipo de acumulación de materiales flamables, se registran incendios que expiden un humo altamente contaminante, que daña la salud de la población.

Ante ello, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para evitar dicha acumulación y mantener un monitoreo constante.