Vecinos en Durango acusan a la CFE por daños en sus aparatos eléctricos

Microondas, ventiladores, pantallas, refrigeradores, consolas de videojuegos e incluso alimentos de vecinos y comerciantes de la calle Rosa Castilla, ubicada detrás de Al Super Ojo de Agua, en Durango, resultaron dañados presuntamente a causa de una sobrecarga eléctrica, por lo que exigen que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responda por las afectaciones registradas durante el fin de semana.

De acuerdo con el testimonio de la vecina Martha Beatriz Salazar Álvarez, los problemas comenzaron el sábado 18 de julio, cuando en su domicilio percibieron un olor a quemado y empezaron a presentarse daños en diversos aparatos eléctricos.

Relató que se percató de que su refrigerador emitía una luz intensa, similar a una flama. Posteriormente, otros integrantes de la familia observaron que distintos aparatos también presentaban irregularidades.

Además, un aromatizante eléctrico que estaba conectado en el baño comenzó a emitir humo. Aunque los interruptores del domicilio no se botaron, en algunas áreas de la vivienda no había suministro de energía.

Finalmente, tras desconectar todos los aparatos y solicitar el apoyo de un electricista, este detectó que existía una sobrecarga eléctrica en el inmueble.

"Antes no nos electrocutamos (...) A los muchachos se les quemaron sus aparatos, los ventiladores tronaron, los focos también; era un caos. Incluso nos daba miedo. Yo le decía a mi nietecita: 'No te acerques para allá, no te acerques al medidor'", expresó la vecina.

Otros vecinos y comerciantes no se habían percatado del problema hasta que Martha les avisó lo que ocurría en su domicilio. Entonces comenzaron a desconectar sus aparatos, aunque en algunos casos ya era demasiado tarde, pues varios equipos ya habían resultado dañados.

PIDEN SOLUCIÓN

Los afectados señalaron que el servicio de energía eléctrica nunca se interrumpió por completo, por lo que inicialmente no sospecharon que existiera una falla y la reacción para proteger sus equipos fue tardía.

Otra de las vecinas comentó que no se dio cuenta de lo que ocurría hasta que conectó un aparato y este "tronó". Situación similar ocurrió en un negocio, donde se dañaron varias licuadoras.

Los habitantes desconocen cuántas viviendas resultaron afectadas y el monto total de los daños; sin embargo, hicieron un llamado a quienes viven en las inmediaciones de Al Super Ojo de Agua y hayan presentado el mismo problema para organizarse y presentar una queja formal.

Una de las vecinas sí reportó el hecho a la CFE y aseguró que la respuesta fue que debía presentar las facturas de los aparatos dañados y que el contrato del servicio debía estar a nombre del propietario de los equipos, requisito que, dijo, es difícil de cumplir.

"Queremos que nos den una solución. Por medio de ustedes queremos invitar a que, si hay más gente afectada, nos organicemos para hacer un recuento de las cosas que se nos echaron a perder y ver quién nos responde".

Los vecinos mantienen los aparatos dañados para que, en caso de que alguna autoridad acuda al lugar, pueda verificar las afectaciones. Asimismo, solicitaron orientación para conocer ante qué instancia deben presentar una queja contra la CFE y advirtieron que, de no obtener respuesta, emprenderán otras acciones para exigir la reparación de los daños.