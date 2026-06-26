Vecinos frustran robo en la Valle del Guadiana; sospechoso logra escapar

La noche del jueves se registró una intensa movilización policiaca en la colonia Valle del Guadiana, luego de que vecinos reportaron haber sorprendido a un presunto ladrón brincando entre las viviendas. Aunque inicialmente se informó que el sujeto estaba retenido, al arribo de las autoridades ya había logrado escapar.

El reporte fue recibido por el sistema C5 alrededor de las 22:00 horas, indicando que un hombre había sido detenido por vecinos tras presuntamente ingresar a una casa habitación ubicada sobre la calle María Antonieta de las Nieves, casi esquina con Circuito Interior.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Investigadora de Delitos se entrevistaron con Nelly Yadira, quien relató que momentos antes recibió una llamada telefónica de su vecina, Alejandra.

De acuerdo con la información obtenida, Alejandra le avisó que un individuo se encontraba brincando entre los domicilios, por lo que Nelly salió de inmediato y observó a un hombre de tez morena, con un tatuaje en el rostro, vestido con playera y pantalón negros, a demás de portar una mochila del mismo color.

Al percatarse de que había sido descubierto, el sospechoso emprendió la huida, lo que provocó que varios vecinos salieran de sus casas para perseguirlo por las calles de la colonia con la intención de impedir su escape.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los habitantes, el individuo logró darse a la fuga con rumbo desconocido antes del arribo de las corporaciones policiacas, por lo que no fue posible concretar su detención.

Tras recabar la información y las características físicas del presunto responsable, los agentes implementaron recorridos de vigilancia en el sector para tratar de localizarlo.

Asimismo, exhortaron a los afectados a presentar la denuncia correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones y esclarecer los hechos.