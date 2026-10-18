Vecinos señalan a personas que vandalizan unidades deportivas en la ciudad de Durango

Autoridades han detectado que los daños provocados en algunas unidades deportivas, en ocasiones, son causados por personas que viven en la misma zona o colonia, y son otros vecinos quienes han logrado identificarlas.

Así ocurrió en las unidades deportivas de la colonia José Revueltas y del Fidel Velázquez, donde fueron los propios vecinos quienes señalaron a los responsables de cometer actos de vandalismo. Se trataba de jóvenes conocidos en la zona.

Esto se debe a que los habitantes cercanos, quienes hacen uso de las instalaciones, se comprometen con el cuidado de su comunidad , señaló Giovanni Rosso Güereca, director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y de Valores (INDEHVAL).

En algunas de las 12 unidades deportivas que cuentan cámaras de vigilancia, como la de Guadalupe, también se han registrado este tipo de situaciones. En ese lugar, dos jóvenes realizaron pintas, pero fueron identificados y tuvieron que reparar los daños que ocasionaron.

“Se realiza todo el tema con juzgado y ya se emiten los procesos. No hubo sanciones, pero sí hubo señalamientos de los vecinos y, al siguiente día, ya estaban reponiendo la pinta que habían hecho. Ellos mismos tuvieron que comprar y pintar”, explicó.

El funcionario indicó que el propio Instituto, la Dirección de Seguridad Pública y el administrador de cada unidad deportiva tienen acceso a las grabaciones de las cámaras. Añadió que estas herramientas facilitan la vigilancia, pues no es necesario que los administradores permanezcan todo el día en las instalaciones.

CIERRE EN VILLAS DEL GUADIANA

En relación con la controversia que se generó por el cierre de la unidad deportiva de Villas del Guadiana, donde se señaló que se restringió el acceso a pesar de tratarse de un espacio público, el director reconoció que se autorizó el cierre temporal.

“Yo autoricé ese cierre porque era un espacio donde la gente se iba a drogar, donde la gente estaba haciendo sus necesidades ahí, iban y tiraban escombro, tiraban basura y nadie se hacía responsable”, expresó.

En ese caso, indicó que la responsabilidad recaía completamente en la administradora, quien tenía que lidiar con las personas que acudían al lugar.

Comentó que había otros tres espacios deportivos completamente abiertos; sin embargo, con la instalación de cámaras de vigilancia, ahora es posible supervisar directamente el lugar.