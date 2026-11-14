Vehículo cae a barranco en El Mezquital; mueren dos personas y tres resultan heridas

Dos personas fallecieron y tres más resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un barranco en la brecha que comunica a los poblados de La Candelaria y Santiaguillo, en el municipio de El Mezquital, Durango.

De acuerdo con los primeros datos, la unidad era conducida por José Cruz, de 70 años de edad, cuando presuntamente sufrió una falla en los frenos y se precipitó al barranco. El conductor perdió la vida en el lugar.

Tras el percance, una de las personas lesionadas logró salir y solicitar ayuda a Francisco Javier, de 36 años, quien trasladó a los sobrevivientes en un vehículo particular hacia el Hospital Integral de La Guajolota.

Sin embargo, durante el trayecto falleció Alicia, de 44 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de Santiaguillo.

Al llegar al hospital, el personal médico atendió a Ofelia Yadira, de 21 años; a Yadir, de dos años, y a Malena Jazmín, de 17 años.

Se informó que Ofelia Yadira y Yadir se encontraban graves, por lo que se contemplaba su traslado al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, para recibir atención especializada.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y comisionó a personal de la Dirección de Servicios Periciales para trasladar los cuerpos al anfiteatro de la capital, donde se les practicaría la necropsia de ley.