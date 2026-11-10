Vehículo choca contra instalación de gas natural y provoca fuga en Durango

Un accidente vial registrado en el fraccionamiento Guadalupe, de la ciudad de Durango, provocó una fuga de gas natural, luego de que un vehículo se impactara contra un regulador de la red de suministro, situación que generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Río de Janeiro y Buenos Aires, donde, por circunstancias que todavía se desconocen, la unidad motriz terminó golpeando la instalación de gas, ocasionando daños en el regulador y la posterior salida del combustible.

Tras recibirse el reporte de emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos de Durango se trasladó al lugar para atender la contingencia y realizar las maniobras necesarias para evitar que la fuga representara un peligro para quienes se encontraban en las inmediaciones.

En las labores también participó personal técnico de la empresa encargada del suministro de gas natural, cuyos trabajadores colaboraron con los bomberos para controlar el escape del combustible y atender las afectaciones ocasionadas por el impacto.

La situación quedó bajo control en cuestión de minutos, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños adicionales a los provocados inicialmente. Una vez concluidos los trabajos de atención, se descartó cualquier riesgo para los habitantes de la zona.