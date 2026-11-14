Vehículo termina en arroyo tras ser sacado de la carretera por camión de carga en Nuevo Ideal

Una movilización de corporaciones de seguridad y auxilio se registró este sábado en el municipio de Nuevo Ideal, luego de que un vehículo se saliera de la carretera y terminara en el cauce de un arroyo.

El accidente generó la intervención de elementos de Protección Civil, paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, un camión tipo góndola habría provocado que el conductor del vehículo involucrado abandonara la superficie de rodamiento.

Como consecuencia de dicha maniobra, la unidad salió de la carretera y cayó hacia un arroyo, el cual, al momento del percance, se encontraba sin agua.

Los cuerpos de emergencia trabajaron de manera coordinada en la revisión del área y las labores de atención derivadas del hecho vial.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los involucrados, si hubo personas lesionadas ni la magnitud de los daños materiales ocasionados por el accidente.