Vehículo vuelca tras chocar contra un poste en fraccionamiento Lomas del Parque

Un vehículo terminó volcado hacia un costado luego de chocar contra un poste de luz que se encontraba en un camellón, en calles del fraccionamiento Lomas del Parque.

Poco antes de las 12:30 horas de este viernes 25 de septiembre, a los números de emergencias de la ciudad de Durango fue reportado un aparatoso accidente vial en el fraccionamiento Lomas del Parque, que involucró a un vehículo que terminó por volcar hacia uno de sus costados, quedando en medio de la vía pública.

Los hechos ocurrieron específicamente sobre calle Paseo del Saltito, donde de acuerdo a lo que se indicó en el lugar de los hechos, el conductor del vehículo Nissan Versa, al parecer un joven universitario, habría perdido el control de la unidad para terminar chocando contra un poste de luz, que quedó desprendido del suelo.

Debido a la fuerza del impacto, pues el joven aparentemente bajaba por la vialidad, el automóvil quedó con el frente totalmente destruido y terminó por voltearse hacia el lado del copiloto, con las bolsas de aire activadas.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, que tras valorar al joven determinaron que no era necesario su traslado a un hospital pues presentó lesiones menores.

En el lugar también se manejó una versión que indicaba que otro vehículo habría estado involucrado, y que habría chocado al Versa, para que luego este perdiera el control e impactara el poste; sin embargo, serán las autoridades las que deslinden las responsabilidades.