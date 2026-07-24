Velador dejó las llaves pegadas en camioneta, pasó un sujeto y se la llevó; ocurrió en Durango

Una camioneta fue robada durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Durango, luego de que su propietario la dejó con las llaves puestas mientras realizaba un recorrido de vigilancia en la colonia Los Ángeles.

El afectado fue identificado como Miguel Ángel Mercado Vargas, quien solicitó el apoyo de las autoridades tras percatarse de que su unidad ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado estacionada.

Se trata de una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, color blanco, con placas de circulación FY-1605-D, la cual, según el reporte, permanecía estacionada sobre la calle Negrete, antes de llegar a Dolores del Río.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propietario, quien trabaja como velador de un domicilio, descendió de la camioneta para realizar un recorrido y dejó las llaves colocadas en el interruptor de encendido.

Al regresar, observó que la unidad ya estaba en movimiento. Intentó alcanzarla, pero no le fue posible, ya que el responsable emprendió la huida con dirección hacia el bulevar Dolores del Río.

Tras el reporte al número de emergencias, corporaciones policiacas implementaron recorridos de búsqueda en distintos sectores de la ciudad para tratar de localizar el vehículo, sin que hasta el momento se informara sobre resultados positivos.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del robo e inició la carpeta de investigación correspondiente, además de emitir la información de la camioneta a las diferentes corporaciones para reforzar su búsqueda y lograr su recuperación.