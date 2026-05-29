Velador es localizado sin vida dentro de camioneta, en Mapimí

La mañana de este jueves fue localizado sin vida un hombre al interior de una camioneta en un rancho del municipio de Mapimí, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial de la Región Laguna.

El reporte fue emitido alrededor de las 10:30 horas por elementos de la Policía Municipal de Mapimí, quienes informaron sobre la presencia de una persona inconsciente dentro de un vehículo en el poblado Linda Vista.

Tras recibir el aviso, agentes investigadores se trasladaron al Rancho San Rafael, donde confirmaron que dentro de una camioneta de la marca Nissan, linea NP-300, color gris se encontraba un hombre sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Juan Capetillo González, de 70 años de edad, originario del estado de Guanajuato y con domicilio en la localidad Santa Librada, perteneciente al municipio de Mapimí.

De acuerdo con testimonios de trabajadores del rancho, el hoy occiso laboraba como velador y tenía cerca de dos décadas desempeñándose en ese lugar.

Las autoridades señalaron que durante la inspección inicial no se apreciaron huellas de violencia en el cuerpo ni en el área donde fue localizado , por lo que se inició la investigación bajo el protocolo correspondiente para determinar la causa del fallecimiento.

Personal del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar el levantamiento y posterior traslado del cuerpo al anfiteatro de la Vicefiscalía Región Laguna, en Lerdo, donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar, trascendió que el hombre presuntamente padecía problemas de salud relacionados con el consumo frecuente de alcohol, aunque será el resultado forense el que confirme oficialmente la causa de muerte.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación sobre este deceso registrado en el municipio de Mapimí.