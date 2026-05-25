Ven necesario fortalecer políticas públicas en Durango ante aumento de adultos mayores

El aumento de la población adulta mayor está generando nuevos retos para los sistemas de salud, cuidado, movilidad e inclusión social, situación que requiere fortalecer políticas públicas enfocadas en garantizar condiciones dignas de envejecimiento.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Durango, la diputada Daniela Soto Hernández planteó la necesidad de impulsar acciones relacionadas con atención integral, salud mental, inclusión digital y sistemas de cuidado dirigidos a personas adultas mayores.

La legisladora señaló que el envejecimiento poblacional obliga a replantear diversos modelos de atención institucional y comunitaria, particularmente en temas vinculados con infraestructura urbana, movilidad, convivencia familiar y acceso a servicios de salud.

Asimismo, hizo referencia a experiencias implementadas en países europeos y regiones de América Latina, donde se han desarrollado sistemas integrales de cuidados, atención domiciliaria y estrategias enfocadas en envejecimiento activo y autonomía de las personas mayores.

En su intervención, también advirtió sobre problemáticas relacionadas con abandono, aislamiento social y violencia emocional o patrimonial que enfrentan algunos adultos mayores, especialmente quienes viven solos o dependen de terceros para sus cuidados cotidianos.

Otro de los puntos abordados fue la inclusión digital, al considerar que el acceso y aprendizaje de herramientas tecnológicas puede contribuir a reducir el aislamiento social, facilitar la comunicación familiar y mejorar el acceso a distintos servicios.

Finalmente, Soto Hernández señaló que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y corresponsabilidad entre instituciones, familias y sociedad, más allá de programas de apoyo económico o pensiones.