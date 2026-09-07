Ven necesario reactivar el intercambio comercial entre Sinaloa y Durango
Empresarios del vecino estado de Sinaloa siguen muy afectados por los efectos de la violencia en la actividad económica y es algo que también ha impactado en Durango, reconoció el presidente del Clúster de Turismo, Jorge Muñoz Guerrero.
“Sobre todo el comercial, también el inmobiliario. Sinaloa, sobre todo Mazatlán le ha apostado mucho al tema inmobiliario. Había mucho desarrollo inmobiliario en Mazatlán por este gran flujo que tenían de gente visitando Sinaloa. Hoy en día también muchos centros comerciales se encuentran vacíos. Algunas obras de infraestructura inmobiliaria también se encuentran detenidas. Yo creo que sí les ha afectado”, manifestó.
Asimismo, dijo que también el comercio resultó afectado, por lo que consideró necesario reactivar el intercambio.
“También el comercio, como decías tú, el tomate, la ganadería, la parte agrícola, yo creo que ha afectado también a ellos. Y bueno, yo creo que sería importante reactivar este flujo, este intercambio comercial y de turismo entre los dos estados, porque la verdad es que nos afecta a todos. Creíamos al principio que nada más afectaba a los centros ecoturísticos, pero la verdad es que también a la capital le afecta. Sondeábamos entre los hoteleros y también ellos resienten la visita poca o nula de los sinaloenses aquí a la capital del estado”, indicó.